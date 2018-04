Dono pasquale per il museo civico di Villa Amendola Si arricchisce di sei opere del maestro Generoso La Sala

Ha da poco spento le quattro candeline il Museo Civico di Villa Amendola, ideato e curato dallo storico dell’arte Alberto Iandoli, ed ecco che giunge, o meglio, si aggiunge alle tante altre donazioni, destinate dal 2014 in poi al grande edificio rosa di via due principati 202 ,quella di sei opere del noto ed apprezzato artista avellinese Generoso La Sala, che proprio quest’anno compirà ottantanni, almeno sessanta dei quali dedicati alla pittura, alla scultura e alla ceramica.

“In qualità di Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Avellino – ha dichiarato Bruno Gambardella – non posso che ringraziare il maestro Generoso La Sala, per aver deciso di donare ben sei sue opere al nostro Museo Civico, così come non posso esimermi dal ringraziare ancora una volta ad Alberto Iandoli per l’ottimo lavoro che sta svolgendo per la diffusione tra la cittadinanza, e soprattutto le scolaresche dell’istituzione museale e per l’impegno volto ad ampliare il patrimonio storico e artistico del Museo, di cui la donazione delle sei opere di La Sala è l’ultimo frutto in ordine di tempo. Mi piace ricordare – ha aggiunto l’Assessore Gambardella – che il maestro Generoso La Sala è annoverato tra gli studenti illustri del “De Luca” di Avellino, la scuola dove mi onoro di insegnare e dove è patrimonio del Museo d’Istituto un’opera in ceramica che il Maestro La Sala realizzò da studenti nei laboratori della scuola”.

Alle parole dell’Assessore alle Politiche Culturali Bruno Gambardella si aggiungono quelle del Curatore del Museo Civico di Villa Amendola, lo Storico dell’Arte Alberto Iandoli : “Le sei pregevoli opere che l’artista Generoso La Sala ha voluto donare al nostro Museo Civico – ha commentato Alberto Iandoli, – rappresentano una felice sintesi di quello che è stato in questi sessantanni il cammino artistico di La Sala. L’opera più datata che Generoso, mi sia concesso dire, generosamente, ha voluto donare al Museo della sua città natale è un acquerello le cui dimensioni sono di circa cm 20 x 30 e rappresenta delle figure femminili. L’opera, che risale al 1955, risente dell’influenza in particolare di uno dei maestri dell’allora giovanissimo Generoso, mi riferisco al pittore e ceramica abruzzese Giorgio Baitello, negli anni ’50 alla guida della Scuola d’Arte di Avellino.

All’acquerello del 1955 – ha aggiunto Alberto Iandoli – si aggiungono due sculture, alte entrambe circa mezzo metro, la prima modellata in gesso, rappresentante un “puttino” e la seconda un “nudo di donna” a figura intera, modellato in un blocco di polistirolo ricoperto di catrame, patinato in bronzo.

Queste due opere, risalenti rispettivamente al 1959 e al 1960 evidenziano una buona dimestichezza da parte dell’artista nel modellare la figura, nel rispetto ancora di quelli che erano i canoni classici della “Ponderatio policletea”, che allora nella nostra Avellino artisti come Generoso La Sala ancora rispettavano, forti degli insegnamenti ricevuti nei laboratori della nostra Scuola d’Arte, antenata dell’attuale Liceo Artistico “Paolo Anania de Luca”, dove Maestri come lo scultore Domenico Stasi educavano negli anni ’50 del secolo scorso aneliti nuovi dell’arte nostrana, come Generoso La Sala alla sperimentazione del nuovo, nel rispetto però della tradizione.

Completano la donazione al Museo Civico di Avellino da parte dell’artista Geeroso La Sala – ha aggiunto Alberto Iandoli – un dipinto ad olio su tela dal titolo “Bagnanti”, risalente al 1979 e due tondi in ceramica “Raku” , frutto delle ultime sperimentazioni dell’artista, che per usare un’espressione cara al poeta Giuseppe Ungaretti alla “tenera età” di “quattro volte vent’anni” continua a stupirci, e sicuramente continuerà a farlo in futuro dando vita nel suo studio di via Palatucci, celato da quella folta vegetazione che lo pone al riparo da tutto ciò che è chiasso e confusione, delle opere degne di essere definite Arte !”.

Redazione Av