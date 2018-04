"Pasqua sicura": 4 arresti, 53 denunce e 26 mezzi sequestrati L'esito dei controlli di Pasqua e Pasquetta su tutto il territorio irpino.

di Andrea Fantucchio

Quattro arresti e cinquantatré denunce: l'esito dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Avellino, agli ordini del colonnello Massimo Cagnazzo, impiegati nel piano “Pasqua Sicura”. Attenzione puntata sugli automobilisti impegnati nella tradizionale "gita fuori porta" di Pasquetta. Sono ventiquattro le patenti ritirate per violazioni del codice della strada e ventisei i veicoli sequestrati. Sono stati inoltre proposti diciotto fogli di via obbligatori per altrettanti sospetti già noti per reati contro il patrimonio. Dodici i giovanissimi denunciati come assuntori di droghe.