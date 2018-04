Sparatoria in Calabria: Poliziotta irpina evita una tragedia Vittima del bersaglio l’ex sindaco di Guardavalle

di Gianni Vigoroso

E’ irpina, originaria di Villanova del Battista, paese dove ha vissuto fino a due anni fa il funzionario di Polizia che ha evitato una vera e propria tragedia nel giorno di pasquetta a Guardavalle in provincia di Catanzaro

Francesca Roberto, nipote del vicario della diocesi di Ariano Irpino Antonio Blundo, dirigente delle Volanti della Questura di Vibo Valentia, sebbene fosse libera dal servizio, si è trovata nel posto giusto e momento giusto in cui era in atto una violenta lite di vicinato culminata in una sparatoria.

Vittima del bersaglio l’ex sindaco del comune catanzarese Giuseppe Tedesco, la cui abitazione è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco che lo ha attinto alla spalla.

Gli spari hanno attirato l’attenzione della poliziotta irpina, la quale è intervenuta con immediatezza allertando le forze dell’ordine e bloccando con grande coraggio e tempismo l’autore della sparatoria che nel frattempo si era barricato nella propria autovettura dopo essersi sparato un colpo al torace in casa. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Soverato e l’eliambulanza del 118 che ha provveduto a trasferire Tedesco in ospedale a Catanzaro. L’ex sindaco è in prognosi riservata e nella notte è stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico. Gravi anche le condizioni dell’autore del gesto, piantonato in ospedale dai carabinieri in stato di arresto.

I carabinieri del nucleo investigativo insieme ai militari del reparto operativo della compagnia di Soverato, hanno ricostruito nei dettagli le varie fasi dell’accaduto.

L’uomo in pratica dopo aver sparato dal balcone con un fucile, si era successivamente esploso un colpo di arma da fuoco nella sala da pranzo della sua abitazione prima di rifugiarsi nella sua auto. Le prime cure prestate dalla poliziotta e dei sanitari intervenuti, gli avrebbero salvato la vita, facendolo desistere da un ulteriore gesto in preda alla follia. Sequestrata una pistola con matricola abrasa nella sua abitazione, altre armi invece erano regolarmente detenute.