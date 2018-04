Parcheggiatori sul tetto del Comune: "Ci buttiamo"|VIDEO Esasperati: “Mesi di bugie dal Comune, siamo alla fame”. La video-intervista.

di Andrea Fantucchio

Parcheggiatori sui tetti del Comune di Avellino. Riesplode il dramma. Questa mattina due di loro sono saliti, come mesi fa, sul tetto del municipio, minacciando di lanciarsi. Li abbiamo intervistati a telefono: potete ascoltare la loro voce nel video allegato all’articolo cliccando sulla foto di copertina.

“Siamo disperati - urla Fabio - ci hanno preso in giro. Non ce la facciamo più. Ci hanno fatto decine e decine di promesse, ci hanno detto di aspettare, e poi nessuna risposta. Non crediamo più a niente”.

Parole dure anche all’esterno del Comune. Raccogliamo diversi commenti. “Fino a che non mettono tutto nero su bianco non crediamo più a nessuno”. “Guardate a cosa costringono dei padri di famiglia”. “Parcheggi incustoditi, qualità del servizio scadente e pensano alle altre cooperative (si riferiscono ad Acs)”.

In aggiornamento