Paternopoli, si lancia giù dal viadotto: muore un 45enne Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio. A perdere la vita un uomo di Mirabella Eclano.

di Andrea Fantucchio

Un volo di diversi metri prima del terribile schianto. Teatro del dramma ancora quel maledetto viadotto, lungo la strada provinciale 291 nel territorio di Paternopoli. Spesso teatro di gesti estremi. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi: a perdere la vita un 45enne di Mirabella Eclano. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe raggiunto il ponte. Per poi lanciarsi nel vuoto. Un impatto terribile: il 45enne è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate a causa della caduta.

La scena scioccante è stata vista da un passante che ha subito chiamato i soccorsi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino e i carabinieri della stazione locale. I caschi rossi con non poche difficoltà sono riusciti a recuperare la salma precipitata nella scarpata. Era finita fra la vegetazione sottostante che, però, non è riuscita ad attutire il colpo così da evitare il peggio. Il personale medico del 118 ha infatti potuto soltanto constatare il decesso.

Il corpo dell'uomo è stato poi trasportato al cimitero di Paternopoli. Dove il medico legale effettuerà l’esame esterno del cadavere. Poi, se non sarà disposta un'autopsia, la salma verrà liberata e i familiari potranno così organizzare il funerale. La notizia del dramma ha presto raggiunto la città del Carro. Dove l’uomo era molto conosciuto. Non aveva mai dato segni che potessero far ipotizzare quanto purtroppo è caduto. Solo qualche settimana fa una donna aveva provato a farla finita lanciandosi dallo stesso viadotto. Quella volta il caso aveva deciso diversamente: le piante sottostanti avevano infatti attutito l'impatto. Lei aveva riportato ferite gravi ma, grazie anche al pronto intervento dei soccorsi, era sopravvissuta. Stavolta, purtroppo, non è andata così.