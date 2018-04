Tentata rapina a minore armato di coltello: patteggia a 2 anni Condanna con pena sospesa. Il giudice ha rinviato a giudizio il complice del cervinarese.

di Andrea Fantucchio

Patteggiamento a 2 anni di reclusione con pena sospesa e 600 euro di multa per il 23enne M.F. di Cervinara, reo confesso, accusato in concorso con M.M. di origine marocchina, di tentata rapina aggravata dalla minaccia di un accoltellamento e lesioni personali ai danni di una minorenne di Benevento. Il gup del Tribunale di Benevento, Flavio Cusani, ha accolto in pieno la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa del 23enne cervinarese, rappresentato dall'avvocato Michele Florimo, con il consenso del pubblico ministero, mentre è stato rinviato a giudizio il complice marocchino.

L'udienza di questa mattina scaturisce da una vicenda che risale a maggio 2015 ed è avvenuta a Benevento. I poliziotti avevano fermato i due imputati mentre fuggivano, dopo la richiesta di intervento fatta da un familiare della giovane vittima. Successivi accertamenti avevano appurato che i due uomini avevano tentato di impossessarsi del cellulare della ragazzina. Per l’accusa, dopo averla pedinata, le sbarravano la strada afferrandole un polso con violenza, intimandole di consegnare il cellulare altrimenti l’avrebbero accoltellata. Per la vittima una distorsione al polso refertata al pronto soccorso.

I due uomini dopo essere stati arrestati venivano tratti a giudizio. Il 23enne aveva confessato il fatto. Oggi è arrivata la decisione del gup.