Prata, famiglia aggredita con mazza da baseball: 3 assoluzioni Un quarantenne, colpito con una mazza da baseball, era finito in ospedale. Tre assoluzioni.

di Andrea Fantucchio

Erano accusati di lesioni aggravate per aver aggredito una famiglia armati di mazza da baseball, ma il tribunale di Avellino li ha assolti. La decisione del giudice Gennaro Lezzi per tre uomini, due di Prata Principato Ultra (dove sono accaduti i fatti) e uno di Altavilla Irpina, difesi dall'avvocato Danilo Iacobacci. La vicenda giudiziaria risale all'estate del 2016. Le vittime avevano raccontato di essere state aggredite da cinque uomini mentre guardavano la partita di calcio della nazionale italiana, impegnata negli Europei di calcio. Gli aggressori avevano colpito un uomo con una mazza da baseball mandandolo in ospedale. Così erano scattate le indagini della stazione locale che avevano portato all'identificazione dei tre imputati. In fase di dibattimento la difesa ha però dimostrato come non vi fossero prove inequivocabili della colpevolezza dei tre uomini. Il giudice ha perciò deciso di assolvere tutti gli imputati.