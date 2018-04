Fiamme dinanzi al negozio: si indaga su giubbotto e cappello E' accaduto a Capriglia Irpina nella notte. Si lavora sulla pista dolosa.

di Andrea Fantucchio

Fiamme all'esterno di un negozio per parrucchieri, domate dall'intervento di alcune persone che sono riuscite a limitare i danni al solo zerbino esterno e alla saracinesca dell'edificio commerciale che è stata annerita dal fuoco. E' accaduto nella notte in via Nazionale a Capriglia Irpina.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Avellino: attenzione puntata su alcuni oggetti rinvenuti nei pressi del negozio. Si tratta di una bottiglia di plastica con del liquido infiammabile, un cappellino e un giubbotto che le fiamme hanno bruciato solo in parte. Elementi sui quali probabilmente lavorerà la Scientifica dell'Arma per risalire all'identità degli autori del gesto. Intanto saranno ascoltati il titolare del negozio, i dipendenti e i testimoni che hanno chiamato i carabinieri per vedere se abbiano notato qualche profilo sospetto in zona. Gli investigatori sono poi alla ricerca di auto che possano essere stata intercettate dalle telecamere stradali poco prima dell'episodio.