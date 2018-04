Due chili e mezzo di hashish in campagna: caccia ai pusher La scoperta dei carabinieri della stazione di Montefredane. Indagini su spacciatori e acquirenti.

di AnFan

Caccia ai pusher a Grottolella. Dopo che i carabinieri hanno rinvenuto venticinque panetti di hashish, nascosti fra foglie e sterpaglie, in un terreno demaniale. A due passi dal nascondiglio un albero, molto alto, che probabilmente serviva a segnare il nascondiglio. I carabinieri di Montefredane stanno indagando per scoprire provenienza della droga, oltre due chili e mezzo, e a chi fosse destinata. Non escludono infatti che questi stupefacenti dovessero rifornire una vasta clientela locale: sono quindi anche alla ricerca degli acquirenti. La droga trovata corrisponde a circa tremila dosi per un valore di poco meno di 10mila euro.