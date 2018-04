Mugnano, truffa dello specchietto maldestra: due denunce|VIDEO La vittima non ha versato i soldi richiesti denunciando tutto ai carabinieri.

di AnFan

Questa volta la truffa dello specchietto non è andata a buon fine: sono stati denunciati due napoletani, un 48enne e un 50enne già noti alle forze dell'ordine, accusati di danneggiamento e truffa in concorso. I due, stando a quanto raccontato dalla vittima di Mugnano del Cardinale, avrebbero affiancato l'auto del “bersaglio” simulando poi la rottura dello specchietto. Uno dei presunti truffatori avrebbe poi chiesto alla vittima di versare 180 euro per risolvere la controversia, ma quest'ultima non aveva “abboccato” denunciando tutto ai carabinieri. Ha descritto la Renault Twingo sulla quale viaggiavano i due uomini bloccati dai carabinieri lungo la strada statale 7 bis mentre stavano per lasciare la provincia. (Clicca sulla foto di copertina e guarda il video dei carabinieri per "difenderti della truffe")