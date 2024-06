Del Fes Avellino, Lombardi: "Abbiamo riportato entusiasmo per il basket" Il presidente del club: "Pronti ad affrontare Gara 5 a Montecatini"

"Desidero ringraziare tutte le persone che questa sera (ieri, ndr) hanno riempito il palazzetto, ma anche tutti coloro che in queste settimane ci hanno supportato con passione e dedizione". Così il presidente della Del Fes Avellino, Giuseppe Lombardi, si è espresso al termine di Gara 4, vinta dalla squadra irpina sulla Fabo Herons Montecatini portando la serie alla bella che vale l'accesso alla Serie A2: "SIamo contenti di aver riportato entusiasmo per la pallacanestro tra la gente della nostra città. - ha aggiunto il massimo dirigente della Del Fes anche sul dato dei 2700 spettatori al PalaDelMauro, da sold-out per la capienza attuale dell'impianto sportivo - Era un nostro obiettivo e siamo orgogliosi di averlo raggiunto con voi. È stato un percorso reciproco, un'avventura che ci riempie di orgoglio. Ora, con il trasporto e la passione di tutti, siamo pronti ad affrontare Gara 5 a Montecatini. Grazie". Mercoledì, con palla a due alle 21, Fabo Herons Montecatini - Del Fes Avellino: in palio la promozione in A2.

Foto: ufficio stampa Del Fes Avellino