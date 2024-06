La Del Fes Avellino firma il 2-2 (75-73): mercoledì a Montecatini sfida per l'A2 Anche Gara 4 è degli irpini con Nikolic da 26 punti. Fabo Herons costretta a Gara 5 dalla Del Fes

Dopo Gara 3 anche Gara 4 è della Del Fes Avellino. La squadra irpina ha superato la Fabo Herons Montecatini con il risultato di 75-73 nel quarto atto della finale playoff e costringe i toscani alla "bella": tutto in 40 minuti per la promozione in Serie A2 al PalaTerme con il 2-2 nella serie. Aleksa Nikolic trascina la Del Fes con 26 punti. Doppia cifra anche per Armando Verazzo (13) e Matias Bortolin (10). La Fabo Herons, avanti di 15 al 10', subisce il break nel secondo quarto e spreca la chance per chiudere la serie. Il roster di coach Alessandro Crotti sfodera l'ultima prova di forza e si regala una splendida Gara 5, in programma mercoledì sera (ore 21).

Il tabellino

Serie B Nazionale - Playoff

Finale - Gara 4

Del Fes Avellino - Fabo Herons Montecatini 75-73

Parziali: 13-28, 28-14, 14-15, 20-16

DF Avellino: Nikolic 26 (8/13, 2/2), Verazzo 13 (1/4, 1/3), Bortolin 10 (3/7, 0/1), Chinellato 8 (2/3, 0/0), Burini 6 (1/2, 0/4), Fresno 6 (1/2, 1/3), Vasl 4 (2/3, 0/3), Giunta 2 (1/2, 0/1), Carenza, Spagnuolo, Agosto

FH Montecatini: Arrigoni 16 (3/9, 3/7), Dell'Uomo 11 (1/1, 2/5), Natali 10 (5/6, 0/3), Sgobba 9 (0/1, 3/5), Radunic 6 (1/3, 1/2), Carpanzano 6 (1/2, 0/1), Lorenzetti 6 (2/4, 0/0), Giancarli 5 (2/3, 0/2), Chiera 2 (1/5, 0/1), Benites 2 (1/2, 0/4), Lorenzi, Magrini