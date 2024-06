Finale playoff: PalaDelMauro sold-out per la Del Fes Avellino Capienza da 2700 e tutto esaurito raggiunto dal club irpino: "Grazie a tutti col cuore"

"PalaDelMauro sold-out": così la Del Fes Avellino ha annunciato il tutto esaurito per i settori aperti dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Gara 4 della serie di finale promozione per la Serie A2 tra gli irpini e la Fabo Herons Montecatini è stata seguita da 2700 spettatori sugli spalti (Tribuna Terminio, Curva Sud e Tribuna Montevergine per il settore ospiti). "In occasione di Gara4 delle finali playoff, con oltre 2700 biglietti staccati, si è raggiunto il sold-out dei settori aperti al PalaDelMauro. Grazie a tutti, col cuore": così la Del Fes ha comunicato il numero di presenze nella struttura sportiva. Mercoledì alle 21 è in programma Gara 5 della finale playoff al PalaTerme di Montecatini e la tifoseria irpina è già pronta a raggiungere la città termale per la sfida che vale la promozione in A2.