Cervinara, truffa dello specchietto scoperta da mamma e figlia Le due donne hanno denunciato un uomo di origine napoletana che avrebbe provato a ingannarle.

di AnFan

E' andata male - stando al racconto di mamma e figlia - il tentativo di un truffatore di ingannare le due donne. L'uomo, di origine napoletana, avrebbe affiancato la loro vettura tentanto la truffa dello specchietto. Consiste nel simulare la rottura di un pezzo dell'auto, dopo aver finto uno scontro con la vettura della vittima: così da chiedere un risarcimento per evitare di ricorrere all'assicurazione. Ma, come detto, le due donne hanno scattato la fotografia e denunciato tutto al commissariato di Cervinara. Così per l'uomo è scattata la denuncia.