Hashish e cocaina negli slip, arrestato Nei guai un pregiudicato

di Siep

I carabinieri della compagnia di Baiano hanno arrestato un uomo di Taurano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella tarda serata di sabato, l'uomo è stato fermato a bordo di un'auto e trovato in possesso di due pezzi di hashish e quattro dosi di cocaina occultati negli slip. A casa nascondeva residui di hashish nonché un bilancino di precisione, un coltello e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Trattenuto nelle camere di sicurezza, è comparso questa mattina dinanzi al Tribunle per la direttissima.