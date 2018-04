Castel del Lago, terribile schianto auto-moto Ferito un maresciallo dei carabinieri di Dentecane

Forse lo svincolo autostradale scarsamente illuminato potrebbe essere stata la causa di un violento impatto auto-moto avvenuto in serata a Castel del Lago.

Ad avere la peggio il maresciallo Voli vice comandante della stazione dei Carabinieri di Dentecane. Violento l'impatto con l'autovettura. Distrutta la moto sulla quale viaggiava il giovane maresciallo.

Sul posto la Polstrada le ambulanze del 118 e i carabinieri di Mirabella Eclano. Il maresciallo è stato trasferito all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Ha riportato numerosi traumi. Ferito anche il conducente della Mito. Cause dell'incidente in corso di accertamento.

Gianni Vigoroso