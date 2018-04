Quindici, finto incidente: denunciata 35enne La donna aveva raccontato ai medici del pronto soccorso di essere stata investita da un motorino.

di AnFan

Ha raccontato ai medici del pronto soccorso di Quindici di essere stata investita da un motorino: le indagini dei carabinieri hanno invece dimostrato come l'incidente non fosse mai avvenuto. La 35enne è stata perciò denunciata per simulazione di reato e induzione di pubblico ufficiale a commettere falsità in atto pubblico.