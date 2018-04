Teora, falsificano e incassano due assegni: denunciati Indagati un 37enne di Napoli e una 50enne di Salerno.

di AnFan

Avrebbero incassato degli assegni di risarcimento destinati a un uomo di Teora: sono stati perciò denunciati per ricettazione e falsità in titoli un 37enne di Napoli e una 50enne di Salerno. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, agli ordini del capitano Ugo Mancini, hanno preso spunto dalla denuncia fatta da un residente di Teora ai militari della stazione locale. Si era accorto di non aver mai ricevuto i due assegni di rimborso, da parte di una società fornitrice di energia elettrica, per un valore complessivo di 700 euro. Daglli indagini è emerso come i due uomini avrebbero falsificato i dati anagrafici sui titoli.