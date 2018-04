Taurano: strade nel mirino della Procura Ascoltati alcuni consiglieri dalla Finanza.

di Anfan

Prezzi esorbitanti per strade colabrodo. La denuncia dei consiglieri di minoranza di Taurano ha fatto scattare l'indagine della Procura avellinese. Sono stati ascoltati dalle fiamme gialle della Tenenza di Baiano alcuni esponenti della giunta comunale. A riportare la notizia è il Quotidiano del Sud. L'attenzione degli inquirenti è puntata sul rimborso per spese giudiziarie a vantaggio di un dipendente comunale e una serie di presunte anomalie legate a lavori pubblici. Fra gli appalti contestati la bretella «Ciesco» e la strada delle polemiche per antonomasia, la «Taurano-Monteforte».