Bracconaggio, denunciato 35enne di Moschiano Controlli dei carabinieri di Quindici e del personale Enpa: hanno sequestrato trappole e richiami

di AnFan

Denunciato per bracconaggio un 35enne di Moschiano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Quindici avrebbe istallato in una località montana del comune del Vallo delle postazioni per la cattura di uccelli protetti, utilizzando anche richiami acustici vietati. Nei controlli i militari sono stati affiancati dal personale dell'Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Salerno. Richiami e trappole sono state sequestrate, sono in corso altre indagini per risalire agli eventuali complici del 35enne.