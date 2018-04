Teora, casa divorata da un incendio: paura per due coniugi Provvidenziale l'intervento dei pompieri. Abitazione dichiarata inagibile a causa dei danni.

di AnFan

Le fiamme hanno divorato il primo piano dell’edificio: attimi di terrore quelli vissuti dai due anziani coniugi che abitavano all’interno, lì a via Castellano nel comune irpino di Teora. I vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, con l’ausilio di un’autobotte di Avellino, sono riusciti a circoscrivere l’incendio impedendo al fuoco di raggiungere il piano superiore. Marito e moglie sono stati portati in salvo: per loro solo tanta comprensibile paura. Le operazioni di soccorso sono durate due ore. La casa, a causa dei danni riportati, è stata poi giudicata inagibile.