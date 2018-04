Restano bloccati a 15 metri di altezza: paura per 2 tecnici Gli interventi di soccorso

Bloccati ad oltre 15 metri di altezza nel cuore della notte. Momenti di paura per due tecnici dell'Enel alle prese con un intervento speciale per riparare una condotta elettrica e rimasti bloccati.

I Vigili del Fuoco di Avellino questa notte, sono dovuti intervenire nel territorio del comune di Santa Paolina, per soccorrere i due lavoratori, intenti in un lavoro di ripristino di una condotta elettrica e rimasti bloccati su di una piattaforma a più di quindici metri di altezza. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, ha inviato sul posto una squadra, e l'autoscala, con la quale si è provveduto a mettere in salvo i due operai, riportandoli a terra.