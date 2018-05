Fermato con addosso uno smartphone rubato: 70enne nei guai Monteforte. L'uomo è accusato di ricettazione. Il cellulare era stato rubato da un supermercato.

di AnFan

Trovato con addosso uno smartphone rubato nei mesi precedenti in un centro commerciale a Monteforte Irpino. I carabinieri della stazione locale, grazie al codice Imei (International Mobile Equipment Identity), hanno rintracciato il 70enne che ha raccontato di aver regolarmente acquistato il cellulare ma di non possedere la ricevuta. E’ stato perciò denunciato per ricettazione.