Quindici, falso incidente: denunciato 50enne di Mugnano Dopo le indagini dei carabinieri della stazione locale. Il sinistro non sarebbe mai avvenuto.

di AnFan

Quell'incidente, se davvero come dice lui c'è stato, non ha lasciato traccia: i carabinieri, almeno, non ne hanno trovate. E' così per il 50enne di Mugnano del Cardinale è scattata la denuncia per falsità ideologica e induzione di un pubblico ufficiale a commettere falsità in atto pubblico. Un mese fa l'uomo – dopo il ricovero al pronto soccorso – aveva raccontato di essere stato tamponato in auto da un veicolo mentre si trovava a Quindici. I carabinieri della stazione locale, dopo tutti i dovuti accertamenti, hanno ritenuto che l'indagato avesse simulato un incidente per ottenere un risarcimento dalla società assicurativa. Così è scattata la denuncia.