Pneumatici, frigoriferi, tv, mobili abbandonati: una denuncia Nei guai un 40enne a Cervinara

Gestione illecita di rifiuti a Cervinara: 40enne denunciato. I Carabinieri di Cervinara, dopo un controllo presso un opificio abbandonato, hanno denunciato un 40enne ritenuto responsabile di violazione di norme in materia ambientale. I militari hanno effettuato un controllo della struttura riscontrando la presenza di circa 50 metri cubi di rifiuti pericolosi e non. Pneumatici usati, frigoriferi, televisori, materiale di risulta, sedili e parti di carrozzeria di autovetture, materiale plastico, carta, mobilio vario: sono solo alcuni dei rifiuti ritrovati. Sul posto anche il personale dell’Arpa di Avellino per la catalogazione. Sono in corso indagini finalizzate anche all’individuazione di ulteriori responsabili.