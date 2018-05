Strade sicure: Irpinia blindata, multe e denunce I controlli nel week end

I carabinieri della Compagnia di Montella, in sinergia con il Comando Provinciale dei carabinieri di Avellino, lo scorso week end hanno effettuato controlli a tappeto su tutto il territorio di competenza.

Il bilancio è di due denunce e un foglio d via obbligatorio destinato ad un pregiudicato.

A Montella, i militari hanno proceduto al controllo di un 65enne del luogo che, all’esito di test etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti per guida. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza si è proceduto al ritiro della patente di guida;

A Caposele è scattata la denuncia per un 62enne della provincia di Salerno alla guida della propria autovettura, sebbene gli fosse stata ritirata la patente.

Per lui, recidivo a tale violazione, è scattato il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno proposto per il foglio di via obbligatorio, un 45enne di Napoli, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che, senza un giustificato motivo, è stato sorpreso a girovagare con fare sospetto nel centro abitato di Montemarano.