Lavoro nero, ispezione della Finanza al corso Avellino. Nel mirino è finita una ditta che stava ultimando dei lavori in un'attività.

di AnFan

Mentre poco distante i dipendenti dell'Ipercoop erano in presidio davanti alla Prefettura, e si registravano momenti di tensione, finanzieri in borghese e ispettorato del lavoro hanno «fatto visita» a un'attività del corso. Questa mattina nel mirino dei controlli è finita la ditta che sta ultimando i lavori all'interno dell'esercizio commerciale. I militari hanno riscontrato alcune irregolarità nei contratti dei dipendenti: l'azienda si sarebbe subito mossa cercando una conciliazione.

I controlli dell'ispettorato e delle finanza sono in aumento anche in Irpinia. Per contrastare un fenomeno, quello del lavoro nero, in costante aumento. Per Censis-Confcooperative: tra il 2012 e il 2015 il lavoro regolare si è ridotto del 2,1%, mentre quello non regolamentato è cresciuto di oltre il 6% con oltre 3,3 milioni di lavoratori. La Campania guida con Calabria e Sicilia la classifica delle regioni italiane dove il lavoro nero è più diffuso. In Irpinia, nel 2016, le irregolarità riscontrate dalle forze dell'ordine hanno superato il 70per cento.