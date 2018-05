Aggrediti e sfruttati: salvate gli agenti penitenziari Avellino. Due aggressioni nel carcere. L'appello dei poliziotti: «Noi lasciati soli».

di Andrea Fantucchio

Rinunciare a un ricovero in ospedale per non lasciare soli i colleghi sul posto di lavoro: scene di ordinaria follia che purtroppo nel carcere di Avellino sono all'ordine del giorno. Così come le aggressioni agli agenti, due negli ultimi due giorni, che sono costretti a lavorare in condizioni di continua emergenza. Un'emorragia di personale in linea con quella degli altri penitenziari italiani.

Nel 2017,la polizia penitenziaria ha subito un drastico taglio di personale: si è passati da 41.335 a 37.181 nel giro di quattro anni. Oltre settecento gli agenti persi in Campania. Mentre la popolazione carceraria è in continua a crescita. Numeri resi ulteriormente significativi da paradossi stridenti: la carenza di personale raggiunge il picco nei penitenziari dove sono detenuti i carcerati più pericolosi. Quelli al 41 bis: con tutti i rischi che ne conseguono.

Il segretario generale del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria), Donato Capece aveva lanciato l'allarme: «Pochi investimenti del Governo, organizzazione del personale estremamente complessa.Il Ministero ripartisce le unità disponibili per ogni provveditorato territoriale, poi tocca a questo organo assegnare gli agenti a ogni penitenziario. Ma oggi è impossibile vista la sproporzione fra agenti e detenuti».

Gli fa eco il riferimento provinciale del sindacato penitenziario, Attilio Russo: «Da anni registriamo tagli sistematici nell'organico e nella spesa economica destinata all'arruolamento di nuove persone. Credo che una speranza possa arrivare dalla bozza di programma firmato da Cinquestelle e Lega che sempre puntare a un aumento di investimenti nel sistema penitenziario e nella nuova edilizia carceraria. A Nola potrebbe decollare il progetto di un carcere per ospitare mille detenuti e così alleggerire le altre strutture e spingere per l'assunzione di nuovo personale penitenziario».

Intanto la realtà irpina deve fare i conti con un errore nella pianta organica dell'istituto che vede conteggiare fra le proprie fila anche il personale in servizio nel carcere di Lauro -ICAM - grava ulteriormente sulla donne e degli uomini in servizio ad Avellino.

«La mattina siamo 150, il pomeriggio solo otto o nove: le attività si svolgono quasi tutte nella prima parte di giornata. Così la sera resta solo un collega a gestire due o tre reparti detentivi. E le aggressioni, purtroppo, sono sempre più diffuse», conclude Russo.