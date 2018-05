La sigaretta cade, poi l'incendio: salvata dai carabinieri Sant'Andrea di Conza. I militari hanno fatto irruzione salvando la vita alla 65enne.

di Andrea Fantucchio

Poteva essere la sua ultima sigaretta, un vizio al quale non era mai riuscita a rinunciare. Proprio una sigaretta caduta sul materasso ha infatti innescato un incendio che poteva costarle la vita. I carabinieri l'hanno trovata rannicchiata in camera da letto mentre la stanza era stata invasa da un fumo acre.

A lanciare l'allarme, ieri sera, un vicino. La chiamata è arrivata alla centrale operativa poco dopo le 23. Una pattuglia dei carabinieri di Sant'Andrea di Conza è arrivata a sirene spiegate sul luogo della segnalazione, mentre venivano avvertiti anche i pompieri e il 118. Due carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento. Un fumo denso e acre li ha subito investiti. E ha reso difficile trovare la donna. La 65enne era in camera da letto in stato confusionale. I militari l'hanno soccorsa e portata all'esterno dove è stata affidata alle cure del personale medico. Un dramma sfiorato per un pelo.