Marijuana e discarica di eternit in giardino: 65enne nei guai Moschiano. L'esito dei controlli dei carabinieri della stazione di Quindici.

di AnFan

Nel giardino, per altro occupato abusivamente, c'erano una pianta di marijuana alta mezzo metro e una discarica dove spiccavano dei pezzi di eternit. A finire nei guai un 65enne di Moschiano, già noto per reati legati allo spaccio, denunciato dai carabinieri di Quindici per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, smaltimento illecito di rifiuti e occupazione abusiva di suolo pubblico. E' stato lo stesso indagato ad ammettere di avere le chiavi per accedere al fondo di competenza comunale. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato anche alcuni semi di marijuana che erano tenuti in un cassetto all'interno di un mobile del salone.