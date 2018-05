Choc nel Parco Santo Spirito, lite tra fratelli col fucile Stamattina ad Avellino

Momenti di tensione nel Parco Santo Spirito di Avellino, dove questa mattina è servito l'intervento degli agenti di polizia, guidati dal capo della volante Elio Iannuzzi, per sedare una violenta lite tra fratelli. Dopo un acceso diverbio uno dei due, di 65 anni, avrebbe anche impugnato un fucile. Parole grosse e paura tra i due, fino all'arrivo degli agenti che sono intervenuti subito per riportare la calma. Proprio il 65enne si sarebbe anche sentito male. Un malore dovuto a caldo e tensione. L'uomo una volta ristabilito è stato portato in questura. Ora toccherà ai poliziotti del commissariato di via Palatucci capire cause e dinamica di quanto accaduto. Molti i presenti che hanno assistito all'arrivo dei poliziotti a sirene spiegate.