Santa Paolina, droga negli slip: in tre nei guai Tre ragazzi denunciati dopo un'ispezione in auto dei carabinieri della stazione di Montefusco.

di AnFan

La droga gliel'hanno trovata nascosta negli slip. Dopo una perquisizione in auto sulla quale viaggiava con due amici. Quei 45 grammi di hashish sono costati una denuncia a carico dei tre giovani, tutti di età compresa fra 24 e 30 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'ispezione in auto è stata eseguita a Santa Paolina dai carabinieri della stazione di Montefusco. La droga è stata sequestrata.