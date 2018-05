Incidente a Fontanarosa: guidava sotto effetto di droga I controlli, nei guai un giovane di Taurasi

I Carabinieri della Compagnia Mirabella Eclano presidiano senza sosta strade e paesi tra perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade.

I militari stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che in questo weekend hanno portato alla denuncia di cinque persone.

In particolare, a Frigento, i Carabinieri hanno denunciato un pregiudicato per evasione: in regime di arresti domiciliari, è stato sorpreso in un altro appartamento ad eseguire lavori di pitturazione.

Sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina altri due soggetti sottoposti alla stessa misura cautelare, e precisamente: uno trovato fuori dalla sua abitazione ed un altro, benché autorizzato ad assentarsi, sorpreso in compagnia di un pregiudicato, violando così le prescrizioni impostegli.

E' stata denunciata dai militari della Stazione di Gesualdo una persona del posto che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di cartucce calibro 6.35 illegalmente detenute.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Fontanarosa hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Benevento un giovane di Taurasi ritenuto responsabile di guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, accertata all’esito di esame tossicologico conseguente un sinistro stradale. Oltre alla denuncia in stato di libertà per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, quale assuntore.