Rapina a casa di Ciriaco De Mita: rubati oro e preziosi Quattro ladri sono entrati in casa e hanno obbligato i proprietari ad aprire la cassaforte.

di Andrea Fantucchio

Li hanno minacciati e obbligati ad aprire la cassaforte. Per farsi consegnare oggetti in oro e altri monili. L'ex premier e sindaco di Nusco, Ciriaco De Mita, e la moglie non hanno potuto rifiutarsi. Hanno consegnato ai ladri anche dei contanti.

La prima ricostruzione di quanto accaduto questa notte nel comune altirpino di Nusco. I ladri, quattro quelli che si sono introdotti nell'abitazione, dopo aver forzato l'ingresso sono entrati in casa. I criminali hanno così obbligato i proprietari ad aprire la cassaforte. Poi sono andati via.

A occuparsi delle indagini i carabinieri della compagnia di Montella, agli ordini del comandante Rocco De Paola. I militari hanno ascoltato proprio l'ex premier e la moglie, comprensibilmente scioccata per l'accaduto. I carabinieri lavorano sulle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso i ladri che si avvicinavano all'abitazione. Stando alle prima indiscrezioni i criminaòi erano incappucciati e si tratterebbe di professionisti. A giudicare dall'accento sentito dalle vittime probabilmente stranieri. Non si esclude appartengano alle bande di ladri che provengono dall'Est Europa e che tanti colpi stanno compiendo anche in Irpinia.

Di solito la dinamica dei colpi è simile. Studiano prima la zona, magari anche con la complicità di qualcuno del posto. Scelgono la casa da prendere di mira e agiscono, di solito, quando i proprietari non sono all'interno. Stavolta, invece, è andata diversamente. Non hanno risparmiato minacce ai padroni di casa. La notizia si è velocemente diffusa in paese e poi ha presto superato i confini del comune altirpino, complice anche la notorietà della vittima del furto. Sono infatti già decine gli attestati di stima ricevuti dalla famiglia De Mita da parte di rappresentanti delle istituzioni oltre che dai cittadini.