Prata piange la scomparsa dell'ex sindaco Gaetano Tenneriello Si è spento questa notte. Domani sono previsti i funerali.

Lutto a Prata Principato Ultra, si è spento nella notte Gaetano Tenneriello, 64 anni, ex sindaco del comune irpino. Ha ricoperto il ruolo di fascia tricolore per due mandati fino al 2017. Un impegno politico caratterizzato anche da “prese di posizioni” importanti che spesso hanno attirato l'attenzione dei media. A partire dalle iniziative per rilanciare il centro storico del comune di Prata dove era nato e cresciuto. Fino alle manifestazioni degli ultimi anni quando era sceso a fianco dei suoi cittadini per chiedere una distribuzione più equa e soprattutto regolamentata dell'arrivo dei migranti. Carattere generoso ma anche determinato, soprattutto quando non era convinto di provvedimenti che potessero danneggiare la sua comunità. Sempre disponibile e pronto a dare una mano ai suoi cittadini. Si è spento questa notte. I funerali saranno celebrati domani. Quando il suo Comune si riunirà per tributargli l'ultimo saluto.