Pago, estorsione e lesioni ai genitori adottivi: a processo Rinvio a giudizio per il 31enne. Diversi gli episodi contestati.

di AnFan

Dovrà sostenere un processo, il prossimo 25 settembre, il 31enne di Pago del Vallo di Lauro, L.C., accusato di estorsione, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. La vicenda giudiziaria nasce da una serie di espisodi fra il 2016 e il 2017. Nello specificio, per l'accusa, avrebbe costretto i genitori adottivi a consegnargli del denaro in più occasioni, altre volte avrebbe colpito la madre adottiva con calci e pugni mandandola in un'occasione in ospedale. La coppia ha scelto di costituirsi parte civile con gli avvocati Annibale Schettino e Antonio Mercogliano.