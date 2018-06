Irpinia, incendio in una macelleria: si indaga Vallata. E’ accaduto la scorsa notte. Toccherà ai carabinieri di Ariano ricostruire l’accaduto.

di Anfan

Le fiamme hanno distrutto l’interno del locale, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco. Incendio all’alba, poco dopo le 5.30, nel comune irpino di Vallata. Il rogo è divampato in una macelleria. Sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri e i vigili del fuoco. Proprio i pompieri si sono occupati di sedare le fiamme con l’ausilio di un’autopompa. I carabinieri di Ariano Irpino dirigono le indagini. In questo momento non si esclude alcuna pista, inclusa quella dolosa. I militari ascolteranno i proprietari dell’attività. Attenzione puntata anche sui circuiti di video sorveglianza privati.