Avellino, fermate due parrucchiere "abusive" ai giardinetti I vigili urbani hanno fermato due donne dell'est sprovviste anche di permesso di soggiorno.

Acconciature all'ultimo grido, ma all'occorrenza facevano anche la manicure. Un servizio di bellezza offerto per strada e abusivamente. Due donne sono state perciò fermate dai vigili urbani. E' accaduto questo pomeriggio nei giardinetti di piazza Kennedy ad Avellino. Gli agenti della polizia municipale, guidati dal colonnello Michele Arvonio, hanno bloccato due signore dell'est. I caschi bianchi hanno accertato come le due sospettate fossero sprovviste di permesso di soggiorno. Sono state perciò segnalate agli uffici competenti per far partire la pratica di rimpatrio negli stati di provenienza. I vigili hanno sequestrato gli oggetti utilizzati dalle due donne nella loro attività di acconciatrici.