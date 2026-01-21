Avellino, Sounas: "Guai abbassare l'attenzione, spirito giusto con lo Spezia" Il centrocampista biancoverde: "Con la Carrarese abbiamo sbagliato tanto tecnicamente"

Una delegazione di calciatori dell'Avellino ha raggiunto San Mango sul Calore per l'inaugurazione del nuovo club di tifosi. "Fa molto piacere vedere tutta questa gente": ha affermato Dimitrios Sounas che, a margine dell'evento, si è espresso così sul momento vissuto dai biancoverdi, reduci dalla sconfitta casalinga con la Carrarese: "Fa sempre male perdere, soprattutto in casa. - ha spiegato il centrocampista dei lupi - Abbiamo parlato con lo staff tecnico e con tutto il gruppo, abbiamo analizzato gli errori commessi, quando abbassi la concentrazione può farti male, ma non c'è troppo tempo per pensare. Abbiamo lavorato bene in questi due giorni e affronteremo lo Spezia con lo spirito giusto".

"Umiltà e sacrificio alla base dei successi"

Nella gara d'andata il poker dei liguri al "Partenio-Lombardi": "Non dimentichiamo quella gara, sarà un motivo in più, ma occorre l'umiltà perché affronteremo una squadra molto forte. - ha aggiunto Sounas - Dovrà esserci un Avellino diverso, che ha voglia di fare bene. Cosa ci siamo detti in questi giorni? Abbiamo analizzato la partita. Siamo partiti bene con la Carrarese sbloccandola subito con il gol di Tommy (Biasci, ndr), ma abbiamo sbagliato tanto tecnicamente perdendo fiducia. Non siamo stati aggressivi al punto giusto, anche nel pressare gli avversari. Non è stato il solito Avellino, ma a La Spezia scenderemo in campo con la consapevolezza che dando il massimo possiamo dire la nostra. Occorre la giusta umiltà in un campionato equilibrato e con il giusto sacrificio per scrivere il nostro cammino".

"Non ci sono partite facili"

"Con la Sampdoria non mi ero allenato nei giorni precedenti per la febbre. Siamo una squadra, tutti devono pensare alla squadra sentendo la responsabilità di indossare questa maglia. Se vogliamo crescere dobbiamo dare il massimo. Il calendario? Non ci sono partite facili, c'è equilibrio. Andiamo ad affrontare le partite nel modo opportuno. Siamo consapevoli che se saremo quelli delle gare precedenti al ko con la Carrarese possiamo dire la nostra ovunque".