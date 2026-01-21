Pezzella a "0825": "Izzo all'Avellino? Colpo che fa alzare il livello" L'ex biancoverde: "Nel 2012/2013 era evidente la qualità e l'ambizione"

Luigi Pezzella è intervenuto nel corso di "0825", appuntamento del martedì sera su OttoChannel - Canale 16. Il tecnico del Manfredonia, che da calciatore ad Avellino ha ottenuto la promozione in Serie B nel 2013, ha condiviso parte dell'esperienza in biancoverde con Armando Izzo. "È stato un mio figlioccio più che amico. Quando arrivò ad Avellino era un ragazzino, viaggiava con me e Castaldo. Mi fa piacere quanto avvenuto dopo, con la carriera che ha avuto Armando. Se l'è guadagnata perché si vedeva che fosse un calciatore di grande prospettiva, ma soprattutto si vedevano ambizione e fame. - ha affermato Pezzella - Ci sono i rumors di un potenziale ritorno ad Avellino. Sarebbe una cosa molto bella anche per lui. È iniziato tutto da lì, non so se accadrà, ma sarebbe un valore aggiunto per l'Avellino, in particolar modo per la difesa a 3. Armando è un lusso per la B. Può giocare braccetto sia a sinistra che a destra, ma anche da centrale. Ha acquisito esperienza, fa uscire sempre pulita la palla creando superiorità numerica, ha qualità ed è anche forte sull'uomo. Se l'Avellino dovesse fare questo acquisto, andrebbe ad alzare di tanto il livello della squadra". Clicca qui per rivedere la puntata di "0825".