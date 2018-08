Costruzione abusiva e cani in spazi angusti: nei guai 35enne A Lacedonia

Maltrattamenti di animali e Abusivismo edilizio: è quanto emerso a seguito di un controllo, effettuato dai Carabinieri della Stazione di Lacedonia, che ha portato alla denuncia un 35enne del luogo.

Nello specifico i militari hanno accertato che all’interno di un fondo agricolo di circa 250 metri quadrati, ubicato in agro di Lacedonia, era stato realizzato un manufatto in muratura, in assenza di titoli autorizzativi, nonché due cucce dove il 35enne deteneva, in spazi angusti, nove cani da caccia di varie razze ed età, legati con delle corte catene.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 35enne è scattata la denuncia. Personale del Servizio Veterinario ASL di Avellino, dopo aver accertato le buone condizioni di salute degli animali, ha proceduto all’affidamento in temporanea custodia ad una persona del luogo.