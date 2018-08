Avellino, ubriaco fradicio alla guida: 57enne nei guai L'uomo è risultato positivo anche al consumo di anfetamine. Auto sequestrata dalla Polstrada.

Alla guida ubriaco. Gli agenti della Polstrada avellinese hanno denunciato un 57enne di Avellino. L'indagato è risultato positivo all'alcol test: aveva nel sangue un tasso alcolemico sei volte superiore a quello consentito. Il 57enne è risultato positivo anche al consumo di anfetamine. Così, oltre alla denuncia, i poliziotti gli hanno sequestrato auto e patente. Gli agenti della Polstrada, guidati dal vicequestore Renato Alfano, nell'ultimo weekend hanno controllato 115 vetture in Irpinia. Ed elevato 62 denunce per violazione del codice della strada. In aumento i casi relativi all'uso di telefonino al volante e al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.