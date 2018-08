Ladri in trasferta a Montemarano: allontanato napoletano I controlli

I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno avanzato proposta per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio per un 28enne di Napoli, gravato da precedenti di polizia, sorpreso a girovagare, in atteggiamento sospetto e senza un giustificato motivo, nel centro abitato del paese.

Durante i controlli del fine settimana tre giovani di Calabritto sono stati trovati in possesso di marijuana e di due spinelli confezionati con analoga sostanza. Sono stati segnalati alla Prefettura.