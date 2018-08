Incidente A16, ferito grave: nei guai automobilista drogato L'incidente è avvenuto il 10 agosto. Denunciato 45enne avellinese: ubriaco e drogato alla guida

Ubriaco e drogato al volante. La Polstrada di Avellino ha denunciato un 45enne del capoluogo irpino. Era a bordo di una delle quattro auto coinvolte in un incidente registratosi il 10 agosto fra Tufino e Baiano, lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa. Un uomo è finito in ospedale in prognosi riservata. Oltre alla denuncia al 45enne è stata sospesa la patente. Gli agenti della Polizia stradale, guidati dal vicequestore Renato Alfano, hanno anche denunciato un 21enne salernitano che guidava, un'auto bulgara, senza patente. Il ragazzo è stato fermato lungo l'Ofantina. La vettura è stata sequestrata. Da inizio anno sono 127 le patenti ritirate. In aumento i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.