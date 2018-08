Chili di droga sotto un pilone dell'A16: caccia ai pusher La guardia di finanza ha sequestrato dell'hashish. E segnalato sette consumatori di droga.

di Andrea Fantucchio

Droga sequestrata in autostrada. La finanza ha rinvenuto un chilo e trecento grammi di hashish sotto un pilone dell'A16, nel comune di Venticano in Irpinia. I militari stanno indagando per scoprire la provenienza della sostanza stupefacente. Saranno ora passate a setaccio le telecamere stradali alla ricerca di auto sospette che si sono fermate in zona.

I corrieri potrebbero aver nascosto l'hashish per poi recuperarlo in un secondo momento. E smerciarlo fra Avellino e provincia. Venticano è un territorio che già in passato era stato al centro del traffico di droga, a ridosso fra Irpinia e dal Sannio. A inizio anno c'era stato un altro importante sequestro di stupefacenti A16: era stata fermata una Fiat Croma che trasportava decine di chili di hashish e marijuana. E a ridosso di dicembre un ingente carico di cocaina era stato intercettato, invece, ad Altavilla Irpina. Un giro di spaccio che ruotava intorno a dei pusher locali. La droga iarrivava da altri capoluoghi di regione.

Il sequestro della finanza riaccende la spia d'allarme sul fenomeno dello spaccio in Irpinia. Provincia storicamente al centro di traffici di droga che partono da Napoli o da Salerno. La droga arriva via mare. Dietro al mercato di cocaina e hashish c'è spesso la malavita organizzata che si serve di ganci sui territori per le vendite al dettaglio. Il capo della Procura avellinese, Rosario Cantelmo, ha descritto l'Irpinia come una terra al centro di un fiume di droga.

Le fiamme gialle, da inizio anno, hanno intensificato i controlli per contrastare proprio il fenomeno dello spaccio. Sono sette i ragazzi, fra i quali alcuni minorenni, segnalati alla Prefettura nelle ultime settimane di controllo fra Avellino e Mercogliano. I finanzieri, affiancati dall'unità cinofila, hanno trovato addosso ai giovani piccoli quantitativi di marijuana e hashish.