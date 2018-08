Coltiva marijuana in casa: nei guai ragazzo di Avellino Il 25enne è stato denunciato dai carabinieri dopo un'ispezione domiciliare.

di AnFan

Coltivava marijuana in casa. I carabinieri della stazione di Avellino, guidati dal comandante Bruno Ronca, hanno denunciato un 25enne del posto. Durante l'ispezione domiciliare i militari hanno trovato un vaso con all'interno una pianta di canapa indiana alta più di un metro e mezzo.

I carabinieri hanno sequestrato anche alcuni prodotti e attrezzature utilizzate per la coltivazione di marijuana e un contenitore pieno della stessa sostanza stupefacente. Il comando provinciale dell'Arma ha intensificato i controlli in tutta la provincia per prevenire il fenomeno di consumo e spaccio di droghe.