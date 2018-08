Grotta, falsifica e incassa assegno di un altro: denunciato I carabinieri hanno identificato e denunciato un 45enne di Bari.

Ha incassato l'assegno di un altro ed è stato denunciato. La vittima della truffa, che abita a Grottaminarda, ha fatto scattare l'indagine dei carabinieri, raccontando di non aver ricevuto un titolo di rimborso che aspettava da una società di fornitura elettrica. I militari hanno scoperto che un 45enne di Bari avrebbe alterato i dati dell'assegno per intascarlo. Così è scattata la denuncia per ricettazione e falsità in atti.