Avellino, lancio di rifiuti: il video che incastra l'incivile Lotta a chi abbandona i sacchetti di immondizia per strada. Denunciata una donna. Le immagini.

di AnFan

Continua la "lotta" dei vigili urbani di Avellino agli incivili. La municipale, guidata dal colonnello Michele Arvonio, qualche giorno fa ha denunciato una donna per aver lanciato una busta con i rifiuti dall'auto. E' accaduto nella centralissima via Roma. La signora, denunciata e multata con 600 euro, è stata ripresa a bordo della sua vettura rossa mentre si liberava dell'immondizia. Intorno alle 7.30 quando la strada era deserta.

Con l'arrivo della control room, il servizio di videocamere che ha la centrale operativa al comando della municipale, sono aumentate le sanzioni a carico degli incivili. Un fenomeno, quello dell'abbandono di rifiuti, che purtroppo negli ultimi anni è aumentato ad Avellino. Numerose le segnalazioni dei residenti. Tante le zone della città che, ciclicamente, si trasformano in discariche a cielo aperto: da contrada Chiaira all'area a ridosso dell'Isochimica, senza dimenticare alcune strade del centro come proprio via Roma. Così i vigili urbani hanno aumentato i controlli e le sanzioni. Sono già decine le denunce elevate da inizio anno.