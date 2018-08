Irpinia, auto in fiamme: paura per una coppia e 3 bambini Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco. Hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

di Andrea Fantucchio

Auto in fiamme e tanta paura per una famiglia. Questo pomeriggio, poco dopo le 14.30, all'uscita del casello autostradale di Grottaminarda, una Renault Mégane di colore scuro ha preso fuoco. A bordo viaggiavano marito, moglie e i tre figli piccoli della coppia. Il fumo e le fiamme sono state notate da alcuni automobilisti che sopraggiungevano.

Così è partita la telefonata alla centrale operativa dei vigili del fuoco: «Venite all'uscita del casello autostradale di Grottaminarda. C'è un'auto avvolta dalle fiamme. Fate presto!».

In autostrada sono intervenute due squadre di caschi rossi: una del distaccamento di Ariano e l'altra di Grottaminarda. L'auto coinvolta nell'incendio è riuscita ad accostare e i passeggeri sono scesi. I pompieri si sono subito messi a lavoro. Il traffico è stato rallentato e la zona messa in sicurezza così da evitare pericoli per gli altri automobilisti.

In pochi minuti il rogo è stato sedato. I vigili del fuoco, grazie al tempestivo intervento, sono riusciti a limitare i danni subiti dall'auto. Il fuoco ha danneggiato solo la parte anteriore della vettura. Per fortuna nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Solo un po' di paura per i due genitori e i tre bambini che non dimenticheranno per un pò questa disavventura. Le cause dell'incendio sono di natura accidentale: probabilmente riconducibili a un guasto elettrico all'auto.