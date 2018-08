Avellino, auto contro moto: donna finisce in ospedale Via Circumvallazione. Ad avere la peggio una 57enne che viaggiava sulla moto.

di AnFan

E' di un ferito il bilancio dell'incidente che si è verificato, intorno alle 19 di oggi, in via Circumvallazione. Coinvolte un'auto e una moto. La dinamica è ancora da accertare. Ad avere la peggio una 57enne che viaggiava sulla moto guidata da un uomo. A via Circumvallazione è arrivata un'ambulanza del 118 seguita da due pattuglie del vigili urbani di Avellino. Il personale medico ha prestato le prime cure alla 57enne, che era cosciente, e l'ha poi trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino in codice giallo. La donna aveva un forte dolore alla spalla. Ora sarà sottoposta agli esami strumentali per verificare eventuali fratture. I vigili, guidati dal comandante Michele Arvonio, stanno eseguendo tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. E a stabilire eventuali colpe.